Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter entzündet Parkbänke in Stade

Stade (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 01:45 Uhr und 02:15 Uhr, wurden der Stader Feuerwehr gleich zwei brennende Parkbänke in Stade, an der "Erleninsel", gemeldet. Wie der Täter die zwei in unmittelbarer Nähe befindlichen Parkbänke in Brand setzte, ist bislang nicht bekannt.

Die Parkbänke wurden durch die Feuerwehr Stade abgelöscht.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei Stade bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

