Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zigarettenautomat in Beckdorf aufgebrochen

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Beckdorf, in der "Goldbecker Straße", aufgebrochen.

Der oder die unbekannten Täter schnitten zunächst mit einem Winkelschleifer Teile des Automaten auf und hebelten diesen im weiteren Verlauf auf. Mit vermutlich diversen Zigarettenschachteln als Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04167-699240 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell