HZA-SI: Drogenschmuggel aus der Schweiz Zoll stellt erneut große Menge Haschisch sicher

Singen

Landkreis Konstanz: Zöllnern des Hauptzollamts Singen gelang am 09. April 2021 in Gottmadingen-Randegg erneut ein empfindlicher Schlag gegen den grenzüberschreitenden Drogenschmuggel. Nachdem sie bereits Anfang März 50 Kilogramm Cannabisharz beschlagnahmen konnten, ging ihnen diesmal ein Drogenschmuggler mit 60 Kilogramm Haschisch ins Netz.

Zu Beginn der Kontrolle war der 55-jährige Mann aus dem Großraum Frankfurt gegenüber den Zöllnern noch recht gesprächig und gab auf Befragen an, einen Bekannten in der Schweiz besucht zu haben. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen und sonstigen verbotenen Gegenständen wurde von ihm verneint. Als die Zoll-Ermittler ihn jedoch auf den Inhalt der sechs Kartons im Kofferraum seines Fahrzeugs ansprachen, verschlug es dem Mann vor Nervosität fast die Sprache. Was es damit auf sich hatte, fanden die Zöllner bei der Kontrolle schnell heraus: die Kartons enthielten über 60 Kilogramm Haschisch.

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den 55-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Sämtliche Betäubungsmittel wurden durch die Zöllner sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erging gegen den Mann Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen, welche noch andauern, führt das Zollfahndungsamt in Stuttgart.

