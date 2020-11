Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert 18-Jährigen - Illegale Drogen und Schlagstock sichergestellt

NeussNeuss (ots)

Am Dienstag (17.11.), gegen 18:30 Uhr, trafen Polizisten in der Nähe der Alfred-Pierburg-Straße auf einen 18-Jährigen. Als die Beamten des Schwerpunktdienstes ihn ansprachen, gab der Kaarster direkt an, dass er im Besitz von Marihuana und einem sogenannten "Crusher" (Zerkleinerer) sei. Beides händigte er den Ordnungshütern aus. Zusätzlich stellten die Polizisten einen Teleskopschlagstock bei dem jungen Mann sicher.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßens gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Hinzu kommt ein Strafverfahren wegen des Besitzes unerlaubter Waffen (Verstoß Waffengesetz). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

