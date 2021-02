Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. Februar 2021, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, beim Rangieren mit seinem Pkw, einen blauen Volvo, der im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 15:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Rasmussenstraße in Lemwerder abgestellt war.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell