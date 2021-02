Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Wohnhaus in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 4. Februar 2021, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Reiterfeld" in Dötlingen und entwendeten hochwertigen Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang unklar.

Die Beamten der Polizei Wildeshausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04431/9410 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

