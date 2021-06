Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 25.06.2021, kam es auf der L 163 zwischen dem Kreisverkehr bei Geißlingen und Grießen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws, bei dem eine Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 08:20 Uhr war eine Kolonne aus vier Fahrzeugen in Richtung Grießen unterwegs. Das vorderste Fahrzeug, ein weißer Lieferwagen, bog nach links in einen landwirtschaftlichen Weg in Richtung des dortigen Industriegebietes ab. Der Fahrer soll dies abrupt getan und hierzu stark abgebremst haben. Die beiden folgenden Fahrer bremsten ab, der 32 Jahre alten Frau im letzten Fahrzeug gelang das nicht mehr rechtzeitig. Sie fuhr mit ihrem Opel dem vorausfahrenden Audi ins Heck. Sie verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus. Der 31-jährige Audi-Fahrer und die im Opel mitfahrenden Kinder blieben unversehrt. Der Sachschaden beträgt ca. 11000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Sowohl der weiße Lieferwagen als auch der direkt dahinter befindliche schwarze Kleinwagen fuhren weiter. Die Insassen dieser Fahrzeuge und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) zu melden.

