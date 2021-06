Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Notfallübung eines Fluglehrers ruft großen Rettungseinsatz hervor

Freiburg (ots)

Eine Notfallübung eines Fluglehrers hat am Freitag, 25.06.2021, einen großen Rettungseinsatz in Bad Säckingen hervorgerufen. Gegen 11:00 Uhr war gemeldet worden, dass ein Kleinflugzeug schnell sinkend und bedrohlich nahe am Boden im Bereich der Felder an der Wallbacher Straße gesehen worden war. Die Meldung löste einen großen Rettungseinsatz aus, an dem die Feuerwehr, das Rote Kreuz, das THW und die Polizei beteiligt waren. Ein abgestürztes Kleinflugzeug konnte nicht gefunden werden. Bei den zwischenzeitlich eingeleiteten Ermittlungen kam heraus, dass ein Fluglehrer mit einem Flugschüler einen Notfall simuliert hatte. Das Flugzeug trudelte ohne Motor, bis wieder durchgestartet wurde. Grundsätzlich sind solche Flugmanöver im Rahmen der Pilotenausbildung zulässig. Weitere Details sind noch zu ermitteln.

