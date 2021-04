Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hinweis für überregional anreisende Personen: Höchstteilnehmerzahl von 2.000 Personen für Versammlungslagen am Samstag in der Wiesbadener Innenstadt

Wiesbaden (ots)

Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat angesichts der zahlreichen Versammlungsanmeldungen am kommenden Samstag und der aktuellen Coronazahlen in Absprache mit der Polizei eine Höchstteilnehmerzahl von insgesamt 2.000 Teilnehmern für den Wiesbadener Innenstadtbereich per Allgemeinverfügung erlassen. Die Polizei wird die maximale Teilnehmerzahl am morgigen Tag aufmerksam im Blick haben und an der Stadtgrenze sowie den Autobahnabfahrten rund ein Dutzend Vorkontrollen einrichten. Beim Erreichen der Höchstteilnehmerzahl werden anreisende Personen von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten konsequent abgewiesen. Überregional anreisende Personen sollten dies zwingend bei ihren Planungen berücksichtigen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell