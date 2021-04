Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Paketdiebe schlagen zu +++ Seniorinnen bestohlen +++ Bei der Tat aufgeflogen +++ Fußgängerin angefahren +++ Verkehrskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Paketdiebe unterwegs,

Wiesbaden, Westend Freitag, 09.04.2021 und Mittwoch, 14.04.2021,

(fe) Am Freitag vergangener Woche und auch gestern stahlen Diebe im Westend mehrere Pakete aus verschiedenen Lieferfahrzeugen. Als ein Paketfahrer am Freitagmorgen mit einer Zustellung in der Bleichstraße beschäftigt war, fiel ihm auf, dass insgesamt sechs Pakete aus seinem Fahrzeug fehlten. Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese zuvor von unbekannten Tätern in einem unbeobachteten Moment aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Auch gestern schlugen Diebe zu und entwendeten in der Bülowstraße vier Pakete sowie in der Goebenstraße drei Pakete samt Rucksack eines Paketzustellers. Im dem Rucksack befanden sich Personaldokumente, Schlüssel, Bankkarten und weitere Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 200 Euro. In allen drei Fällen können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zum Inhalt der Pakete, sowie der Höhe des entstandenen Gesamtschadens getroffen werden. Eine Zeugin konnte einen männlichen Täter der Bülowstraße beobachten und beschrieb ihn wie folgt. Er sei etwa 25 Jahre alt und sehr schlank gewesen. Er habe eine dunkle Basecap, eine beige Jacke, eine dunkle Hose und eine weiße Mund-Nase-Bedeckung getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 mit dem 3. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

2. Älterer Herr nach möglicher Geldwegnahme gesucht, Wiesbaden, Webergasse, Freitag, 26.02.2021, circa 16:00 Uhr

(he) Die Wiesbadener Kriminalpolizei sucht nach einem auffällig großen, älteren Herrn, welcher Ende Februar möglicher Weise zum Opfer einer Geldwegnahme wurde. Zum damaligen Zeitpunkt meldete ein Zeuge, dass er gegen 16:00 Uhr, vor einer Bankfiliale in der Webergasse auf eine Situation aufmerksam geworden war, in der es augenscheinlich eine Diskussion zwischen dem gesuchten älteren Herrn und einem jüngeren Mann gekommen war. Es schien, als habe der jüngere dem älteren Mann Bargeld, mutmaßlich 1.000 Euro, weggenommen. Der mutmaßliche Täter wurde von dem Zeugen verfolgt, im weiteren Verlauf jedoch aus den Augen verloren. Der Zeuge handelte richtig und informierte zeitgleich den Notruf. Eine eingeleitete Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Zwischenzeitlich hatte sich jedoch das vermeintliche Opfer vom Tatort entfernt. Umfangreiche Ermittlungen, sowohl zur Person des Täters, als auch zur Identität des Opfers, blieben bis dato ohne Ergebnis. Bis heute ist nicht zweifelsfrei geklärt ob, und wenn ja in welcher Form, eine Straftat verwirklicht wurde. Der gesuchte Senior sei circa 80 Jahre alt, von auffällig großer Gestalt, trage graue Haare und sei mit einem dunklen Lodenmantel bekleidet gewesen. Dieser Herr, bzw. Personen, welche Hinweise auf einen solchen Herrn geben können werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Nummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Weiterhin Trickdiebe unterwegs - Seien Sie misstrauisch, Wiesbaden, Mozartstraße und Stegerwaldstraße, Mittwoch, 14. 04.2021

(fe) Am Mittwochvormittag wurden in Wiesbaden zwei gutmütige Frauen durch Trickdiebe abgelenkt und jeweils bestohlen. In der Stegerwaldstraße drängte ein Täter einer 85-Jährigen seine Hilfe beim Umgang mit ihrem Rollator auf und stahl dabei 200 Euro Bargeld. Hierbei zog der Unbekannte der geh- und sehbehinderten Frau die Geldbörse aus ihrer Jackentasche und floh mitsamt Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine 96 Jahre alte Frau wurde in der Mozartstraße durch zwei männliche Täter nach dem Weg befragt. Einer der Männer lenkte die Dame ab, während der andere die Kosmetiktasche der Dame aus ihrem Rollator herausnahm. Beide folgten ihr trotz der Aufforderung sie in Ruhe zu lassen bis vor ihr Wohnhaus. Erst nach einer erneuten Aufforderung konnte die Dame Schlimmeres verhindern und die beiden Täter in die Flucht schlagen. In der Kosmetiktasche befand sich neben Bargeld in Höhe von 70 Euro eine Bankkarte und ihr Schwerbehindertenausweis. Beide Täter sollen etwa 175 cm groß und zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Ein Täter habe eine kräftige Statur gehabt und dunkle Kleidung getragen. Der Andere Täter sei schlank und gräulich gekleidet gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich entweder unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 mit dem 3. Polizeirevier, oder unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 mit dem ersten Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keinen engen Körperkontakt mit fremden Personen zu. Sollten Sie sich bedrängt und in einer Situation unwohl fühlen, rufen sie laut um Hilfe und machen Sie auf sich aufmerksam. Sollten Sie ein Mobiltelefon besitzen wählen Sie den Polizeinotruf 110! Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei unter www.polizei-beratung.de für Sie bereit

4. Streifenwagen verschreckt Diebe,

Wiesbaden, Kastel, Kurt-Hebel-Straße, Dienstag, 13.04.2021, 22:00 Uhr

Am Dienstagabend konnte die Präsenz eines Streifenwagens auf dem Gelände eines Baumarktes in Kastel augenscheinlich einen Diebstahl verhindern. Als die Streife den betroffenen Bereich befuhr und von zwei Jugendlichen bemerkt wurde, ließen diese plötzlich einige Gegenstände aus ihren Händen fallen und ergriffen sogleich fußläufig die Flucht in Richtung Boelckestraße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Bei den fallengelassenen Gegenständen handelte es sich nach Rücksprache mit dem Markt um eine Motorsäge sowie einer Pumpe, welche zweifelsfrei dem Baumarkt zugeordnet werden können und einen Gesamtwert von etwa 600 Euro haben. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, das Werkzeug zuvor vom umzäunten Gelände des Marktes entwendet zu haben. Die etwa 16 Jahre alten Jugendlichen waren circa 1,75 Meter groß.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 2240 mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzten.

5. Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin, Wiesbaden, Rheinstraße Ecke Schwalbacher Straße, Mittwoch, 14.04.2021, 11:05 Uhr

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Wiesbaden an einer Kreuzung zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin ein Verkehrsunfall, bei dem die Frau verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die 40-jährige Passantin eine Fußgängerfurt auf der Kreuzung Rheinstraße / Schwalbacher Straße, um sich in Richtung der Oranienstraße zu begeben. Ein 63 Jahre alter Autofahrer hielt zunächst im Kreuzungsbereich und wollte mit seinem PKW in Richtung Rheinstraße abbiegen. Der Mann setzte aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich seine Fahrt fort und fuhr der Frau über den Fuß. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

6. Güterverkehrskontrollen der Polizei und der Stadt Wiesbaden, Wiesbaden, Amöneburg, Kasteler Straße, Dienstag, 13.04.2021, 08:30 Uhr bis 09:45 Uhr

Am Dienstagvormittag wurden in Amöneburg, in Zusammenarbeit zwischen des Regionalen Verkehrsdienstes der Wiesbadener Polizei sowie der Stadt Wiesbaden, Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt der Gefahrgutüberwachung durchgeführt. Insgesamt wurden 11 Fahrzeuge und 15 Personen einer Kontrolle unterzogen. Die Einsatzkräfte stellten im Rahmen dieser Kontrollen insgesamt 14 Verstöße fest. Ein Verkehrsteilnehmer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dies hatte im weiteren Verlauf eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens zur Folge. Bei einem weiteren Fahrer konnten mehr als 100 verdächtige Kapseln festgestellt werden. Ein durchgeführter Test zeigte, dass es sich bei den Kapseln um Betäubungsmittel handelte. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden 9 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, von denen vier im Bereich der Thematik "Transport von Gefahrgut" angesiedelt sind. An einem polnischen Transporter war ein Reifen bis unter die Profilgrenze abgefahren. Der Fahrer wechselte den Reifen unmittelbar und konnte danach seine Fahrt fortsetzen. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei werden auch zukünftig in Sachen Verkehrssicherheit eng zusammenarbeiten und bei Kontrollen mit den verschiedensten Themenschwerpunkten einen Beitrag zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer leisten.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Alkoholkontrollen auf der Autobahn,

BAB 3, BAB 66, 11.04.2021, 20:30 Uhr - 12.04.2021, 03:00 Uhr

(He)Am vergangenen Wochenende kontrollierten Kräfte der Polizeiautobahnstation Wiesbaden mehrere Fahrer von LKW und Kleintransportern bezüglich einer eventuell vorliegenden Alkoholisierung, konnten dabei jedoch erfreulicher Weise keine entsprechenden Verstöße feststellen. In der Nacht zum Montag waren zwei Streifen auf der A 66 sowie der A3 unterwegs, suchten die im Zuständigkeitsbereich liegenden Tank- und Rastanlagen auf und kontrollierten insgesamt 48 Fahrzeuge, bzw. 61 Personen. Hierbei wurden knapp 47 Atemalkoholtests durchgeführt. Kontrolliert wurden ankommende sowie auch auf den Rastplätzen stehende Fahrzeuge. Damit sollte der Problematik entgegengewirkt werden, dass Kraftfahrer während ihren Ruhezeiten evtl. Alkohol konsumieren und anschließend verfrüht, noch unter dem Einfluss von Alkohol stehend, ihre Fahrt fortsetzen. Von den 47 durchgeführten Atemalkoholtests verliefen 44 komplett negativ. Bei drei pausierenden Fahrern lag eine äußerst geringe Alkoholisierung vor. Zudem starteten diese erst am nächste Morgen ihre Weiterfahrt. Insgesamt konnte also eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. Auch zukünftig werden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiautobahnstation Wiesbaden mir solchen Kontrollen für eine möglichst hohe Sicherheit auf den Autobahnen rund um Wiesbaden und darüber hinaus sorgen.

