Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Diebstahl von Fahrrädern - Polizei sucht Besitzer

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte am Donnerstag, 24.06.2021, der Polizei einen Mann mit, welcher im Bereich des Kreisels an der Bundesstraße zwei hochwertige Fahrräder schieben würde. Dieser scheine stark alkoholisiert zu sein. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei verstrickte sich der offensichtlich unter Betäubungsmittel stehende 19-jährige Mann in Widersprüchlichkeiten, was die Herkunft der Fahrräder anbelangte. Es lag der Verdacht nahe, dass die beiden Fahrräder zuvor von dem 19-Jährigen gestohlen wurden. Erhärtet wurde dieser Verdacht aufgrund mitgeführtem Aufbruchswerkzeug. Aktuell konnte die Polizei die beiden Fahrräder noch keiner Straftat zuordnen. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250, sucht nun die Besitzer, welchen ein Mountainbike der Marke BTWIN, Farbe Schwarz, mit roten Applikationen, beziehungsweise ein Mountainbike, Marke BULLS, Farbe Schwarz, mit blauen Streifen, abhandengekommen ist. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeiposten Steinen in Verbindung setzen.

