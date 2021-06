Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verpuffung in einer Industrieanlage - hoher Schaden

Freiburg (ots)

In einer Industrieanlage am Wasserkraftwerk kam es am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 11.35 Uhr, zu einer Verpuffung, welche durch einen lauten Knall und kurzfristig schwarzen Rauch wahrnehmbar war. In einer Produktionsanlage kam es nach Sachlage aus technischen Gründen zu einer Undichtigkeit, was eine Verpuffung von Kaliumlauge zur Folge hatte. Automatisch wurde durch das Sicherheitssystem ein Brandalarm ausgelöst. Es wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand wohl kein Sachschaden. Der Sachschaden an der Anlage wird mit 100.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen, mit technischer Unterstützung einer Betriebsfeuerwehr, war längere Zeit damit beschäftigt die Kaliumlauge zu binden. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung oder für die Umwelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell