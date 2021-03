Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbrüche in Geschäftsräume ++ Baggerschaufel entwendet ++ brennender Karton in Wohnhaus - kein Schaden ++ ohne Führerschein unterwegs - bereits entzogen ++

Presse - 08.03.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 07.03.21, zwischen 18.00 und 20.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Eiskeller ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, durchsuchten das Wohnhaus und stahlen u.a. diversen Schmuck, sowie Bargeld und ein Laptop. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Baggerschaufel entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 07.03.21 eine ca. 43 kg schwere Schaufel eines Minibaggers entwendet. Die Schaufel lag auf einem Anhänger, der im Ostpreußenring abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - beim Plakatieren erwischt

Vier Frauen im Alter von 21 bis 23 Jahren wurden Sonntagnacht, 07.03.21, gegen 23.35 Uhr, von einer Polizeistreife in der Lüneburger Innenstadt dabei erwischt, wie sie Plakate auf eine Litfaßsäule aufklebten. Weitere Plakate waren bereits an Bushaltestellen, auf Stromkästen und Wahlplakaten aufgeklebt worden. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Tatverdächtigen eingeleitet.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Zeugen beobachteten am 07.03.21, gegen 12.10 Uhr, wie ein unbekannter Täter von einem Skoda, der in der Bögelstraße abgestellt war, mehrere Scheiben einschlug und zudem den Lackbeschädigte. An dem Pkw entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Der Täter, der zuvor im Bereich Kiebitzweg/ Sonninstraße gesehen wurde, entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein Hintergrund für die Tat ist derzeit unklar. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß, - schlank, - ca. 30 Jahre alt, - hatte eine Glatze, - bekleidet u.a. mit einer dunklen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kupferfallrohr gestohlen

Ein Kupferfallrohr haben unbekannte Täter zwischen dem 04. und 07.03.21 von der Kirche im Lüner Kirchweg abgebaut und gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - brennender Karton in Wohnhaus - kein Schaden

Aufgrund eines brennenden Kartons in einem Wohnhaus in der Tarmitzer Straße mussten Polizei und Feuerwehr in den Morgenstunden des 08.03.21 ausrücken. Der Karton hatte gegen 09:45 Uhr bei Anwesenheit von Bewohnern, die die Feuerwehr alarmierten, in der Wohnung gebrannt. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Zernien - Regenrohr an Sporthalle beschädigt

Das Regenrohr an der Sporthalle der Grundschule in der Schulstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 05. bis 07.03.21. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche in Geschäftsräume

In ein Firmengebäude Grauwiesen brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.03.21 ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein, gelangten ins Gebäude und erbeuteten Bargeld sowie einen Möbeltresor. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.

Parallel versuchten sich Unbekannte auch an einer Garage in Neu Ripdorf; konnten jedoch keine Beute machen. Auch an einer Automatiktür einer Bäckereifiliale in der St.-Viti-Straße verursachten Unbekannte in der Nacht zum 08.03.21 Schaden. Auch hier misslingt der Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Betrunkener beschädigt Hauseingangstür - Ingewahrsamnahme

Mit einem betrunkenen Uelzener hatte es die Polizei in den Nachmittagsstunden des 07.03.21 in der Reithausstraße zu tun. Der alkoholisierte 30-Jährige hatte gegen 16:50 Uhr mit der Faust gegen eine gläserne Hauseingangstür geschlagen und diese zerstört. Bei der Kontrolle des Mannes durch alarmierte Polizeibeamte wollte dieser sich nicht ausweisen und wurde aufbrausend. Dabei leistete der Mann, der möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand Widerstand und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Uelzen/Bad Bevensen - ohne Führerschein unterwegs - bereits entzogen

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.03.21 in der Nordallee in Uelzen. Bei der Kontrolle des Uelzeners stellte sich gegen 20:50 Uhr heraus, dass dem 32-Jährigen bereits im Jahr 2019 der Führerschein amtlich entzogen wurde. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Auch einen 29 Jahre alten Mann aus der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf mit einem Pkw Seat stoppte die Polizei am 07.03.21 gegen 21:40 Uhr in der Römstedter Straße in Bad Bevensen. Auch der 29-Jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Rosche - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 16-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.03.21. Bei der Kontrolle des Jugendlichen gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - mit lila-farbenen Stift geschmiert - Zeugen gesucht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach Schmierereien im Eingangsbereich einer Bäckerei sowie eines Einkaufsmarktes in der St.-Viti-Straße in der Nacht zum 04.03.21. Unbekannte hatten mit einem lila-farbenen Stift geschmiert und so einen Sachschaden von gut 300 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

