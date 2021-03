Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Taschendiebstähle" - Polizei warnt vor Langfingern beim Einkauf - Seien Sie schlauer als der Klauer!" ++

Lüneburg (ots)

Landkreise Uelzen

Bad Bevensen/Bienenbüttel/Ebstorf - "Taschendiebstähle" - Polizei warnt vor Langfingern beim Einkauf - Seien Sie schlauer als der Klauer!"

Abermals vor Diebe beim Einkauf warnt die Polizei in der Region. Auch am 04.03.21 wurden mehrere zum Teil ältere Menschen im Rahmen ihres Einkaufs Opfer von Taschendieben. Dabei nutzten die Täter günstige Gelegenheiten aus und griffen sich aus den unbeaufsichtigten Taschen die Geldbörsen. Betroffenen waren dabei Seniorinnen und Senioren in Einkaufsmärkten bzw. eines Geldinstituts in der Medinger Straße in Bevensen, in der Straße Rübenbaum in Bienenbüttel und in der Georg-Marwede-Straße in Ebstorf. In Bevensen erbeuteten die Täter in den Mittagsstunden des 04.03.21 aus einem Rucksack bzw. einer Umhängetasche die Geldbörsen und in Bienenbüttel verschwand die Geldbörse aus der Jackentasche eines Seniors. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei: "Verwahren Sie ihre Geldbörsen und Wertsache am Besten in verschließbaren Innentaschen von Kleidungsstücken direkt am Körper. So machen Sie es Tätern schwer. Seien Sie schlauer als der Klauer!"

