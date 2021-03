Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Bardowick - aus Pkw gezogen und geschlagen ++

Lüneburg (ots)

Am Donnerstag, 04.03.21, gegen 16.55 Uhr, kam es in einem Wohngebiet in Bardowick zu einer Schlägerei, an der nach bisherigen Erkenntnissen fünf Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren sowie ein 58-Jähriger beteiligt waren. Ersten Ermittlungen zu Folge waren zwei 23-Jährige mit einem Pkw BMW hinter einem mit vier Männern und einer Frau besetzten Mercedes über längere Zeit hinterhergefahren und schließlich ein Wohngebiet gefolgt. Dort kam es dann zu der tätlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Teleskopschlagstock und ein Baseballschläger benutzt wurden. Bislang steht im Raum, dass vier, einer Familie angehörenden Männer aus dem Mercedes ausgestiegen und auf die im BMW sitzenden 23-Jährigen losgegangen sein sollen. Die 23-Jährigen sollen aus dem Pkw gezogen und geschlagen worden sein. Die Polizei war zeitnah mit mehreren Streifenwagen vor Ort, konnte die Personalien feststellen und sowohl den Baseballschläger als auch den Schlagstock sicherstellen. Es wurde ein Strafverfahren gegen die 21, 28, 29 und 58 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell