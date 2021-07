Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt/L110: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt ist ein Motorradfahrer am Sonntag, 25.07.2021, auf der L110 bei Freiamt. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 21-Jährige gegen 19.20 Uhr von Freiamt kommend in Richtung Schuttertal unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve, Höhe Pflingsteck, vermutlich ohne Fremdeinwirkung an den rechten Bordstein geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Motorrad sowie der Fahrer kamen circa 20 Meter nach Verlassen der Fahrbahn im Grasgelände in Endlage. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell