Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: betrügerische Handwerker unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Handwerker boten am Freitag, 23.07.2021, gegen 14.30 Uhr, einem Bewohner in der Edelmatt Gipser- und Malerarbeiten an. Man einigte sich über diverse Arbeiten. Der Bewohner übergab den beiden Handwerker Bargeld damit diese das benötigte Baumaterial einkaufen können. Die Handwerker kamen nicht mehr zurück. Die Handwerker sollen mit einem blauen Kastenwagen mit Freiburger Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Auffallend an dem Kastenwagen war eine abgeklebte Heckscheibe. Die Handwerker werden wie folgt beschrieben. Einer soll zwischen 180 und 185 Zentimeter groß sein und kurze Haare haben. Er trug eine blaue Jeans. Der Zweite könnte zwischen 165 und 170 Zentimeter groß sein, hatte eine untersetzte Statur und ein rotes T-Shirt an. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977 800, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Handwerkern geben können. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Handwerker auch anderen Bewohnern ihre Dienstleistungen angeboten haben.

