Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Sonntagabend , gegen 18:05 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz des Biergartens RheinAir beschädigt. Unbekannte Täter verursachten den Schaden an dem Ford Focus vermutlich beim Ausparken. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

