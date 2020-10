Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.10.2020 gegen 15:00 Uhr wurde eine 67-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Sankt Michaels Allee in Bad Dürkheim verletzt. Ein 76-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes Benz die Sankt-Michaels-Allee von der Saline kommend in Richtung Dürkheimer Fass. An der Ecke der Sankt-Michaels-Allee und der Großen Allee wollte die 67-Jährige fußläufig die Straßenseite wechseln. Da die Sankt-Michaels Allee in diesem Bereich auf Grund der Baumesse gesperrt war, wollte der Fahrer des Mercedes die dort befindliche Absperrung umfahren, wich nach rechts auf den Bordstein aus, wo er der 67-Jährigen über deren Fuß fuhr und diese leicht verletzte.

