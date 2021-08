Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Pkw

St. Katharinen (ots)

Während eines Einkaufs am Samstagabend im Rewe-Markt in Notscheid entwendeten unbekannte Täter eine Spielekonsole mit Spielen aus einem geparkten Pkw. Die Gegenstände hatte der Geschädigte auf dem Beifahrersitz liegen, offensichtlich war das Fahrzeug nicht abgeschlossen. Der Tatzeitraum wird zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr angegeben. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell