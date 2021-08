Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steineroth - Auffahrunfall im Ortsbereich

Steineroth (ots)

Am 15.08.2021, gegen 15.00 Uhr befuhren ein 33-jähriger und ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die L 288 im Ortsbereich Steineroth in Richtung Hachenburg. Im Verlauf der Strecke musste der 33-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Nachfolgende zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam. Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 1500EUR.

