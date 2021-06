Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Diebe klauen Werkzeuge aus Garage (23.06.2021)

Trossingen (ots)

Einen Diebstahl begangen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Wielandstraße. Diebe stahlen aus einer unverschlossenen Garage mehrere Elektrowerkzeuge. Insgesamt fielen den Tätern vom Hersteller "Makita" zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge, eine Säbelsäge, sechs Einzelakkus und ein Bohrhammer in die Hände, außerdem ein Winkelschleifer der Marke "Milwaukee". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-0, in Verbindung zu setzen.

