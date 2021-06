Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Fahrraddiebe treiben ihr Unwesen (25.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei warnt vor Fahrraddieben, die im Zeitraum zwischen 12. Juni und 23. Juni mehrere Fahrräder in der Doppelstadt entwendet haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13. Juni, stahlen die Unbekannten zwei Mountainbikes der Marke "Cone" und "Cone Race 4.9" in den Farben Blau und Schwarz. Beide Räder standen in einer Garage in der Villinger Herdstraße. Am folgenden Wochenende, 18. bis 20. Juni, entwendeten Diebe zwischen Freitag und Sonntag ein Mountainbike der Marke Bulls, dass im unverschlossenen Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Villinger Güterbahnhofstraße stand. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22. Juni, und Mittwoch, 23. Juni, fiel den Fahrraddieben ein Mountainbike der Marke "Aspect" in den Farben Gelb/Neongrün in die Hände, dass in einem unverschlossenen Keller eines Hauses in der Eichendorffstraße stand. Der Wert der gestohlenen Räder liegt insgesamt im vierstelligen Euro-Bereich. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Räder machen können, werden gebeten, sich bei den Polizeirevieren VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, VS-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell