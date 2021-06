Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen /Lkr. RW) - 15.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person nach Unfall mit Lkw

Vöhringen /Lkr. RW (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in Vöhringen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Gesamtschaden und einer verletzten Person gekommen. Gegen 9:30 Uhr war ein 59-jähriger Lkw-Fahrer auf der Gartenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Bei der Kreuzung Hopfenstraße missachtete er die Vorfahrt einer 71-jährigen Opel-Fahrerin und es kam zur Kollision. Die 71-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

