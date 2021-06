Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Golf-Fahrer kracht in BMW

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall in der Bahnhofstraße sind am Donnerstagmorgen ein BMW und ein VW Golf zusammengestoßen. Die 22-Jährige im BMW wurde dabei leicht verletzt, der 37-Jährige im Golf blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Gekommen zu dem Unfall war es, als die BMW-Fahrerin auf der Fahrt Richtung Stadtmitte nach links in den Grafenweg einbiegen wollte. Der Golf-Fahrer war Richtung Schiltach unterwegs und krachte in den abbiegenden BMW. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde.

