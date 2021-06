Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Kreis Tuttlingen) Auto überschlägt sich

Fahrerin leicht verletzt (23.06.2021)

Wurmlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin hat sich am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen ereignet. Eine 19-jährige Peugeot Fahrerin kam alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr eine angrenzende Böschung hoch und überschlug sich, wobei die Airbags des Autos auslösten und die junge Frau leichte Verletzungen davontrug. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

