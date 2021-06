Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) - Auto beim Ausparken beschädigt und weggefahren - Gibt es ZEUGEN?

Oberndorf am Neckar (ots)

Am heutigen Freitagmorgen ist es in Oberndorf am Neckar zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen 9:50 und 10:50 Uhr einen geparkten schwarzen Ford. Dieser parkte in der Klosterstraße, auf den Parkplätzen gegenüber vom Rathaus Oberndorf. Es entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat was gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter 07423/8101-0 entgegen.

