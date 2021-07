Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 7. Juli 2021, zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Bulls Copperhead 1, welches in der Keetstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Juli 2021, 16.00 Uhr und Donnerstag, 8. Juli 2021, 8.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen die Hauswand einer Schule in der Driverstraße sowie ein Holztor mit grüner Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juli 2021, 13.00 Uhr und Mittwoch, 7. Juli 2021, 10.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person das Schild einer Apotheke in der Straße Zur Lieth. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 7. Juli 2021, um 18.55 Uhr, fuhr ein 14-jähriger Pedelecfahrer auf dem linken Radweg der Schweger Straße in Richtung Ostendorfstraße. Unmittelbar vor der Ostendorfstraße kam ihm auf dem Radweg eine Radfahrerin entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 14-jährige Dinklager nach rechts aus und prallte gegen den hinteren Zwillingsreifen eines 41-jährigen Sattelschlepperfahrers aus Polen zusammen, der von der Ostendorfstraße nach rechts in die Schweger Straße abgebogen war. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Kia Sportage, welcher auf einem Verbraucherparkplatz in der Rechterfelder Straße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

