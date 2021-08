Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beschädigung eines Außenspiegels

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck - OT Kreiensen | Ein unbekannter Täter beschädigt zwischen Freitag- und Samstagnachmittag (06.08.-07.08.) den Außenspiegel eines PKW, der in der Akazienstraße in Kreiensen am Straßenrand geparkt wurde. Die Polizei in Bad Gandersheim ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mit Hinweisen zum Täter oder Tathergang wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Gandersheim (05382/91920-0). (kl)

