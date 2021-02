Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter flüchtet nach Einbruchsversuch am helllichten Tag, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Bad Wildungen einzubrechen. Eine Bewohnerin war aber zuhause und sprach den Täter an, der daraufhin flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter klingelte in der Mittagszeit an der Haustür eines Wohnhauses in der Feldmannstraße in Bad Wildungen. Als ihm nicht geöffnet wurde, versuchte er Türen zu dem Haus aufzuhebeln. Da ihm das nicht gelang, versuchte er nun mit Fußtritten die Haustür zu öffnen. Eine Bewohnerin wurde aufmerksam, sah den Unbekannten und sprach ihn an. Als sie mit der Polizei drohte, entgegnete der Täter lediglich "suche Firma" und flüchtete anschließend in Richtung Stadtmitte. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Von dem Einbrecher liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 40 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, kräftige Gestalt.

Er war bekleidet mit

dunkler Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, dunkler Jacke, hellem Pullover mit Kragen unter der Jacke, dunklen Schuhe mit weißer Sohle.

Er trug eine hellgraue Wollmütze und eine grüne OP-Maske.

Die Polizeistation Bad Wildungen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Mittwoch (24. Februar) in der Mittagszeit im Bereich der Feldmannstraße in Bad Wildungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell