Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Flucht

Einbeck (ots)

Am Donnerstag gegen 21.30 h befuhr ein 25-jähriger Einbecker die Hannoversche Straße im Bereich der Biogasanlage in Richtung Einbeck. Nach seinen Angaben kam ihm dann ein Motorrad auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen. Daher wich er nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort streifte er einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keine Notfallversorgung. An dem Pkw entstand Totalschaden, ca. 1500,- Euro. Zum Motorrad liegen aktuell keine Hinweise vor.

