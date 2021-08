Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Schmuck bei günstiger Gelegenheit

Northeim (ots)

Einbeck/Holtensen, Montag, 02.08.2021, 12.30 Uhr

HOLTENSEN (Mü) - Montagmittag kam es zu einem Diebstahl zum Nachteil einer Rentnerin.

Zur oben genannten Tatzeit klingelte ein Mann an der Haustür einer 78-Jährigen aus Holtensen. Der Mann gab an, dass er Schmuck kaufen wolle. Als die Geschädigte ablehnte und daraufhin die Tür schloss, befand sich der Mann im nächsten Moment im Haus. Vermutlich konnte er das Schließen der Tür verhindern und so in das Haus gelangen. Im Inneren entwendete der Täter eine Schmuckschatulle und flüchtete.

Der 78-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- Ca. 50 Jahre alt

- Ca. 1,80m groß

- Kräftige Statur

- Grauer Pullover, schwarze Jeans und dunkle Schuhe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefon 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell