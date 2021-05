Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Aufbruch einer SB-Waschstation in Boele gesucht

Hagen (ots)

In den Zeitraum von Dienstagabend (25.05.2021) bis Mittwochmorgen (26.05.2021) brachen unbekannte Täter den Container einer SB-Waschstation in Boele auf. Gegen 09.00 Uhr meldete ein Zeuge den Aufbruch der Zugangstür des Containers auf dem Gelände eines Supermarktes in der Kabeler Straße. Die Polizeibeamten konnten außerdem feststellen, dass die Unbekannten den Münzautomaten der Waschstation ebenfalls nach dem Betreten des Containers aufgebrochen und möglicherweise Kleingeld gestohlen haben. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

