Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte beschädigten Tür eines Getränkemarktes in Haspe - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Samstagabend (22.05.2021) bis Dienstagmorgen (25.05.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter die Tür eines Getränkemarktes in Haspe. Ein 25-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes in der Hördenstraße rief die Polizei hinzu, als er am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, die beschädigte Scheibe der Eingangstür bemerkte. Am Samstag, gegen 20.00 Uhr, war diese noch unversehrt. Die Polizisten konnten an der Glasscheibe einen Steinschlag erkennen. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell