Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

B241 (js) Am 04.08.21, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus der Region Hannover mit seinem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Lauenförde kommend in Richtung Amelith. In Höhe der Abzweigung nach Brüggefeld kam es zum Zusammenstoß mit dem Wohnmobil eines Fahrers aus Eisenach, der aus Richtung Amelith kam und nach links in Richtung Brüggefeld abbiegen wollte. Der Kradfahrer wurde verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell