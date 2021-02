Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 25.02.2021, 18:30 Uhr und dem 26.02.2021, 17:30 Uhr wurde ein dunkelblauer 3er BMW Kombi mittels eines spitzen Gegenstands rundum zerkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der Nutzer hatte sein Fahrzeug im Tatzeitraum an verschiedenen Örtlichkeiten, auch im Saarland abgestellt. Als alleinige mögliche Tatörtlichkeit in Rheinland-Pfalz kommt die Wohnadresse des Fahrzeugnutzers, die Wolffstraße, in Zweibrücken in Betracht. |pizw

