Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kontrolle eines drogenbeeinflussten Fahrzeugführers ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 26.02.2021 wurde um 12:15 Uhr ein Hyundai in der Maastrichter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher der 41-jährige Fahrzeugführer umgehend den Polizeibeamten gegenüber angab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Im Gespräch mit dem Mann konnten drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Nach entsprechendem Vorwurf gab er an, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Mann wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen folgten. |pizw

