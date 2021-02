Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall infolge Sekundenschlaf - Sachschadenshöhe ca. 10.700 EUR

Bild-Infos

Download

B427-Dahn (ots)

Ein 54-jähriger im Saarland wohnhafter Paketzusteller befuhr am Donnerstag, den 26.02.2021 gegen 10:00 Uhr mit seinem Transporter die Bundesstraße 427 aus Richtung Hinterweidenthal kommend in Fahrtrichtung Dahn. Kurz hinter der Abfahrt Salzwoog kam er nach eigenen Angaben infolge Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit zwei Straßenverkehrsschildern und kam letztendlich in der Böschung beschädigt zum Stehen. Der Transporter musste durch ein Abschleppunternehmen mittels eines Krans geborgen und abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung mussten durch die SM Dahn kurzfristige Absperrmaßnahmen für die B427 getroffen werden. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Schadenshöhe: ca. 10.000 EUR). Der Fremdschaden (zwei Verkehrsschilder + Flurschaden) beläuft sich auf ca. 700 EUR. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell