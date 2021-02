Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Anhänger reißt vom Zugfahrzeug ab und verletzt Fußgängerin schwer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.02.2021, 11:40 Uhr. Ort: Zweibrücken, Fasaneriestraße. SV: Der mit 375 kg Trockenbeton in Säcken beladene Pkw-Anhänger eines Autofahrers löste sich aus bisher ungeklärter Ursache vom Zugfahrzeug, als der 46-jährigen seinen Pkw von der Tschifflicker Dell kommend über die Fasaneriestraße in Richtung Zweibrücken steuerte. Der nicht mit einer Auflaufbremse versehene Anhänger schlitterte nach dem Abreißen 36 Meter über die leicht ansteigende Straße und erfasste auf dem Gehweg rechts neben der Fahrbahn eine 33-jährige Fußgängerin, die ebenfalls in Richtung Zweibrücken unterwegs war. Die Frau wurde in die abschüssige, mit Gehölz bewachsene Böschung geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell