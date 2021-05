Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Fußgängerin und Radfahrer bei Unfällen verletzt

Duisburg (ots)

Dienstagnachmittag (18. Mai, 15:45 Uhr) hat ein Autofahrer (68) beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz an der Rheintörchenstraße eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die 62-Jährige zog sich beim Sturz Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen ging es für die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus kam ein 43 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall am Dienstag (18. Mai) um 18:55 Uhr) auf der Düsseldorfer Straße. Ein Ford-Fahrer (28) hatte den Mann beim Rechtsabbiegen auf einen Parkplatz Höhe Fischerstraße angefahren.

