Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Bewohner hält Kellereinbrecher fest

Duisburg (ots)

Ein Bewohner hat am Dienstagabend (18. Mai, 20:30 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus am Dellplatz zwei Kellereinbrecher auf frischer Tat erwischt. Während er einen von ihnen samt erbeuteten Fernseher bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte, flüchtete der andere in unbekannte Richtung. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen erstmal mit zur Wache und erstatteten eine Anzeige. Den Namen seines Komplizen wollte er nicht nennen. Die Kripo sucht Zeugen, die einen verdächtigen Mann haben flüchten sehen. Möglicherweise hatte er einen Makita Werkzeugkoffer dabei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell