Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (17. Mai, 9 Uhr) war eine 55-jährige Radfahrerin auf dem Walderbenweg in Richtung Sechs-Seen-Platte unterwegs, als etwa in Höhe der Straße Am Dickelsbach ein Autofahrer kurz vor ihr einscherte. Die Frau erschrak, stürzte und verletzte sich an der Hand. Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen SUV sei dann weiter gefahren, berichtete sie der Polizei. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können. Besonders interessant ist für die Ermittler eine Frau, die in einem weißen SUV unterwegs war und nach dem Unfall mit der Radlerin sprach.

