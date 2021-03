Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer schwer verletzt

Overath (ots)

Gestern Mittag (30.03.) um kurz nach 13 Uhr ist es auf der Kreisstraße 37 in Höhe Kreuzgarten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Tönisvorst war mit seiner Yamaha unterwegs in Richtung Vilkerath. Nach einer Rechtskurve überholte er einen Radfahrer und geriet anschließend zu weit nach links in den dortigen Grünstreifen. Er kollidierte dabei mit einem geparkten Geländewagen, der dort aufgrund von Baumfällarbeiten stand. Das Motorrad prallte vom Heck des Wagens ab und rutschte quer auf die andere Straßenseite, wo es vor einen Baumstamm stieß. Der Fahrer selbst wurde von seinem Motorrad geschleudert und blieb verletzt liegen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Sein Motorrad wurde anschließend abgeschleppt und als Beweismittel sichergestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 9.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle abgesperrt und der Verkehr abgeleitet. (ct)

