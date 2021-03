Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Fahrzeugführerinnen bei Auffahrunfall verletzt

Kürten (ots)

Gestern Nachmittag (29.03.) um 15:07 Uhr ist es auf der Wipperfürther Straße in Höhe eines Supermarktparkplatzes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 26-jährige Gladbacherin furh in Richtung Miebach und wollte mit ihrem Mazda nach links auf das Gelände eines Supermarktes abbiegen. Sie ordnete sich deshalb entsprechend ein und ließ den Gegenverkehr passieren. Eine 60-jährige Kürtenerin erkannte die Situation in ihrem Ford offenbar zu spät und fuhr ungebremst hinten auf das Fahrzeugheck auf. Dabei wurde der Mazda um 180 Grad gedreht und in den Gegenverkehr geschoben. Die Fahrerin des Ford versuchte noch ein Ausweichmanöver durchzuführen und lenkte gerade noch an einer Verkehrsinsel vorbei, wobei sie ein Verkehrszeichen touchierte.

Die Mazdafahrerin wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr patientenschonend aus ihrem Pkw befreit werden, wofür das Pkw-Dach abgetrennt wurde. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 13.000 Euro geschätzt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell