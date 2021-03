Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe beobachten Kunden am Geldautomaten

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag letzter Woche (23.03.) hat ein 89-jähriger Gladbacher gegen 09:15 Uhr an einem Geldautomaten in der Altenberger-Dom-Straße in Schildgen eine hohe Bargeldsumme abgehoben.

Offenbar wurde er dabei von bislang unbekannten Tätern beobachtet, die ihm anschließend bis zu einer nahe gelegenen Apotheke folgten. Gegen 10:10 Uhr wurde er angesprochen und unter einem Vorwand, Wechselgeld zu benötigten, wurden ihm sämtliche Geldscheine aus der Geldbörse gestohlen.

Der Täter, der die Geldscheine entnommen hat, konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 183 bis 187 cm groß, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Morgen des 23.03. einen verdächtigen Pkw oder verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen haben, sich unter der Tel. 02202 205-0 zu melden.

Zudem möchten wir vor eindringlich dieser Masche warnen. Wenn möglich, suchen Sie Ihr Geldinstitut zu den Öffnungszeiten auf und lassen Sie sich das Geld am Schalter auszahlen. Achten Sie neben der allgemeinen Vorsicht beim Geldabheben an Automaten auf verdächtige Personen. Warten Sie lieber, bis Sie allein im Raum sind oder lassen Sie sich, wenn möglich, von einer Person ihres Vertrauens zum Geldabheben begleiten.

Trickbetrüger sprechen vor allem ältere Menschen an und fragen nach Wechselgeld für den Parkscheinautomaten oder den Einkaufswagen. Dabei werden die Opfer in ein Gespräch verwickelt und den Moment der Unachtsamkeit nutzt der Trickbetrüger aus, um nach dem Portemonnaie zu greifen und Geldscheine zu entwenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell