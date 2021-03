Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei sucht flüchtigen Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Rösrath (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (26.03.) wollten Polizisten auf der Kölner Straße ein motorisiertes Zweirad anhalten und kontrollieren, das in Richtung Köln unterwegs war.

Statt anzuhalten, gab der Fahrer plötzlich Gas und flüchtete vor der Polizei, wobei er mehrere rote Ampeln missachtete und diverse verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge überholte.

An einer Einmündung musste er hinter einem Transporter anhalten, wendete plötzlich und setzte seine Flucht zurück in Richtung Rösrath fort. An der Einmündung Kölner Straße / Alte Kölner Straße fuhr er entgegengesetzt der Einbahnstraße und bog im weiteren Verlauf mit hoher Geschwindigkeit vom Buchenweg ab in den Wald. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Verfolgung abgebrochen.

Das abgelesene amtliche Kennzeichen GL-YB 42 ist möglicherweise gefälscht. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm, einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose mit drei weißen Streifen an der Seite und schwarze Sportschuhe (Sneaker). Das Fahrzeug soll ein Kleinkraftrad (Roller) oder Leichtkraftrad in grau-schwarzer Farbe gewesen sein. Es wurde eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens sowie Kennzeichenmissbrauchs geschrieben.

Wer Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug machen kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

