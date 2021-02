Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jähriger Autofahrer fährt gegen offenstehende Fahrertüre und fährt weiter - 53-jährige Fahrerin leicht verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um 10.20 Uhr fuhr ein 77-jähriger Autofahrer auf der Wiesenbacher Straße in Richtung Wiesenbach und fuhr dabei gegen die geöffnete Fahrertür eines Renault. Dabei streifte er die 53-jähige Fahrerin, die gerade ausgestiegen war, die dadurch leicht verletzt wurde. Der 77-Jährige fuhr danach einfach weiter. Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte der Unfallverursacher in der Straße Am Kalkbrunnen ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

