POL-MA: Schwetzingen: Personengruppe an Bahnhofsunterführung ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz festgestellt

Schwetzingen (ots)

Am Dienstagabend hatten sich an der Unterführung im Bereich der Bahnhofsanlage mehrere Jugendliche getroffen, ohne auf Abstände und das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes zu achten. Gegen 20.30 Uhr wurde diese größere Gruppe dicht an dicht stehend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Während einige davonrannten, wurden die Personalien von zehn Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren festgestellt. Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gelangen sie zu Anzeige, einige von ihnen bereits zum wiederholten Mal. Nachdem ihnen Platzverwiese erteilt worden waren, machten sie sich auf den Nachhauseweg.

