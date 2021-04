Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autoaufbrüche mit Zeugenaufruf

Mainz-Oberstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (08.04.2021) auf Freitag (09.04.2021) wurden in der Mainzer Oberstadt von bislang unbekannten Tätern mehrere hochwertige Pkw aufgebrochen. Die Pkw der Marke Mercedes Benz waren über Nacht in der Carl-Benz-Straße und der unmittelbaren Umgebung geparkt. Bislang sind der Polizei 10 verschlossene Autos bekannt, aus denen ganze Lenkräder inklusive Airbags ausgebaut und entwendet wurden. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung. Sind jemandem in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor Personen oder Fahrzeuge in dem umliegenden Wohngebiet aufgefallen, die verdächtig vorkamen? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

