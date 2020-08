Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Junger Mann umgestoßen und Fahrrad entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch, 26.08.2020, gegen 17.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Körnerstraße ereignet haben soll. Nach Angaben eines 15-jährigen Jungen stand er hier neben seinem Rennrad, als er plötzlich von hinten umgestoßen worden sein soll. Anschließend wurde sein Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Rennrad der Marke BOOT in den Farben rot und schwarz. Der Mann der den Jungen umgestoßen haben soll, wurde als schwarzafrikanisch, etwa 190cm groß mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze, kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche die Situation wahrgenommen hatten oder weitere Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können.

